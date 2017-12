'Elizabeth' ganha o Oscar de Melhor Figurino Alexandra Byrne, de Elizabeth - A Era de Ouro ganhou o Oscar de Melhor Figurino neste domingo, 24. A categoria foi a primeira anunciada na cerimônia pela atriz Jennifer Garner. Em seu discurso, Alexandra foi breve e agradeceu principalmente à sua família. Elizabeth disputava o prêmio com as produções Across the Universe (Albert Wolsky), Desejo e Reparação (Jacqueline Durran), Piaf - Um Hino ao Amor (Marit Allen) e Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (Colleen Atwood).