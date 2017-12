Elijah Wood e Robin Williams, na dublagem americana Elijah Wood e Robin Williams são os nomes mais importantes do elenco americano de vozes de Happy Feet - O Pingüim. Wood porque empresta as feições e a voz para Mano, herói da animação. E Williams porque divide seu talento vocal entre dois personagens. O mais importante é Ramón, um pingüim-de-Adélia com sotaque latino, líder do grupo que acolhe Mano e o ajuda em sua jornada de autoconhecimento. O outro é Amoroso, pingüim saltador-de-rochas que faz o papel de líder messiânico de todas as comunidades de pingüins. Mano e Wood guardam muitas semelhanças, não apenas nos traços e na cor dos olhos, mas também no jeito de andar. "Não consegui ver isso", disse ele, numa entrevista coletiva sobre Happy Feet, em Los Angeles. "A não ser pelos olhos azuis, que realmente são meus. Esse trabalho é muito divertido." Williams habilidade imitando sotaque latino Williams e sua habilidade vocal precedem o comediante. Quando questionado sobre por que achava que os pequenos e agitados pingüins-de-Adélia foram identificados com os latinos, ele respondeu à pergunta com uma pequena galeria de imitações que incluiu muitos colegas e amigos, sempre relembrados com falas de filmes. "Não vejo nenhum tipo de preconceito", disse ele, imitando o sotaque latino. Miller elogiou os dois atores, mas fez uma menção especial a Williams. "Pode-se pensar que ele é difícil de controlar, mas não é assim. Ele vem de uma tradição de teatro, o que o torna muito disciplinado. Pedia algo e ele era pontual. E se a partir daí eu queria mais, ele sempre aparecia com algo surpreendente. Realmente muito bom profissional, além de ser gentil."