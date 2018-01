Elenco de 'Star Wars: Os Últimos Jedi' comparece a pré-estreia no México

Os atores Mark Hamill, Daisy Ridley e o diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, Rian Johnson, participaram na segunda-feira, 20, da pré-estreia do novo filme da saga na Cidade do México. Centenas de fãs compareceram a um centro comercial da zona sul da capital mexicana para observar os protagonistas do longa-metragem e pedir fotos ou autógrafos.

Alguns felizardos conseguiram assistir um trecho de 13 minutos do Episódio VIII em uma sala de cinema, privilégio para os vencedores de diversos concursos.

A estreia mundial de Star Wars: Os últimos Jedi está prevista para 15 de dezembro. O filme chega aos cinemas brasileiros um dia antes.

A atriz britânica Daisy Ridley, que retoma o papel de Rey, se mostrou surpresa e agradecida com o entusiasmo do público mexicano. "Esta é minha primeira vez na Cidade do México. Fico feliz de ver toda esta alegria e encanto gerados pela saga", disse.

O mais aplaudido foi o veterano Mark Hamill, que desde o início da saga, em 1977, interpreta Luke Skywalker. O diretor Rian Johnson e o elenco não esconderam a emoção com a recepção calorosa dos mexicanos.

Pessoas vestidas como Chewbacca, a Princesa Leia e os AT-DP Pilots, também conhecidos como Pilotos de Combate Imperiais, desfilaram pela área do evento. Acompanhados por Hamill e Ridley, o diretor Johnson e o produtor Ram Bergman devem conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 21, na Cidade do México.

Outros atores repetem, assim como Ridley, seus papéis de Star Wars: o Despertar da Força (2015): Adam Driver como Kylo Ren, John Boyega interpretando Finn e Oscar Isaac como Poe Dameron, assim como Carrie Fischer, morta em dezembro de 2016, no papel de Leia.