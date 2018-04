Elenco de 'Star Wars' festeja sucesso do filme

LONDRES - Diante da aprovação de críticos e fãs a Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força, o elenco e a equipe do mais recente filme da saga espacial expressaram “um enorme alívio” com a chegada da produção aos cinemas de todo o mundo.

O sétimo episódio da popular franquia conquistou os fãs depois de meses de mistério em torno do filme, que vem sendo considerado o lançamento do ano.

Poucos detalhes da nova aventura dirigida por J.J. Abrams foram divulgados na véspera do lançamento, com exceção de alguns traços gerais dos personagens. No Brasil, a produção chegou na quinta, 17, a mais de 1 mil salas.

Depois que as resenhas do filme foram liberadas na última quarta-feira, 16, o elenco e a equipe comemoraram a reação positiva na esteira da pré-estreia europeia da produção ocorrida em Londres. Eles souberam primeiramente da visão dos críticos ao partirem de Los Angeles, onde O Despertar da Força teve sua pré-estreia na última segunda-feira, 14.

“Estávamos prestes a aterrissar e começamos a ver as resenhas que apareciam, e foi bem empolgante”, disse a produtora Kathleen Kennedy à Reuters.

“Não há nada melhor do que trabalhar duramente como fizemos... em algo que criou tamanha expectativa e ver que foi bem-recebido. Eu estava sentada atrás de J.J. Abrams e ele não parava de virar (dizendo) ‘ouça só isso’. Ficamos realmente empolgados.”

A recepção da crítica ao trabalho, que revitalizou a franquia iniciada em 1977 e cujo último filme saiu 10 anos atrás, foi “um alívio imenso”, acrescentou Kathleen.

O veterano ator Anthony Daniels, que interpreta o robô C-3PO, declarou que as resenhas “de certa forma, espelham o que eu senti no set (de filmagem), porque o clima era muito entusiasmante, muito amoroso, muito divertido. Não importava o que as pessoas estavam fazendo, todo mundo se sentia bem de estar ali”. Já Mark Hamill, que reprisa seu papel como Luke Skywalker, estava feliz pelo fato de o episódio, finalmente, não ser mais um segredo. “O sigilo é agonizante, não é divertido”, afirmou.