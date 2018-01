Elenco de 'Simplesmente Amor' se reúne em sequência televisiva do filme

Os atores Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson e Colin Firth, junto com o resto do elenco de Simplesmente Amor (2003), se reunirão em uma sequência televisiva do filme que irá ao ar no dia 24 de março na emissora britânica BBC, revelou nesta quarta-feira, 15, o diretor Richard Curtis.

Após 14 anos da estreia da comédia romântica, seus protagonistas voltarão contracenar em um curta de cerca de dez minutos intitulado Red Nose Day Actually, que será exibido dentro de um especial da BBC para colaborar com a organização sem fins lucrativos Comic Relief.

O título escolhido faz referência ao Red Nose Day, dia no qual pessoas famosas de diversos ramos usam um nariz vermelha de palhaço com o objetivo de arrecadar fundos para pessoas necessitadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bill Nighy, Rowan Atkinson, Martine McCutcheon e Marcus Brigstocke, entre outros, também farão parte da produção, que irá ao ar nos Estados Unidos no dia 25 de março pela NBC.

Entre as ausências estão Emma Thompson, que vivia Karen no filme original, e Alan Rickman, que interpretava Harry, morto em janeiro do ano passado.

"Nunca teria sonhado que escreveria uma sequência de Simplesmente Amor, mas pensei que seria divertido fazer dez minutos para ver o que aconteceu com todos eles", explicou Curtis em comunicado da Comic Relief.

"Queremos fazer algo que seja divertido, em linha com o espírito original do filme e com o Red Nose Day", disse o diretor, que se mostrou "encantado e agradecido por tantos membros do elenco estarem disponíveis" para o curta.

Curtis afirmou que o reencontro será "certamente um momento de nostalgia" para todos eles.