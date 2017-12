Elenco de Homem-Aranha 3 vai gravar novas cenas Tobey Maguire, Kirsten Dunst e James Franco, atores que integram o elenco de "Homem-Aranha 3" foram chamados de volta aos sets para gravar novas cenas depois que a produção exibiu o filme para algumas pessoas e ouviu que faltava "ação", segundo publicou o Imdb.com. James Franco, que atua no papel de Harry Osborn, amigo do alter-ego do Homem-Aranha, Peter Parker, revelou que o terceiro longa da série de Sam Raimi está passando por reparos em entrevista à MTV. "Qual é o meu próximo projeto? Gravar cenas de Homem Aranha... provavelmente no mês que vem. O diretor Sam Raimi quer mais ação", disse o ator. James Franco acaba de filmar a comédia dramática "Camille" ao lado de Sienna Miller. "Homem-Aranha 1" (2002) e "Homem-Aranha 2" (2004) bateram recordes mundiais nas bilheterias, arrecadando, juntos, aproximadamente US$ 1,6 bilhões. O terceiro, que tem ainda no elenco Topher Grace, Bryce Dallas Howard e Thomas Haden Church, está previsto para estrear mundialmente em 4 de maio de 2007, mas os fãs já podem conferir no site oficial o teaser trailer.