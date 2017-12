Elenco de 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' é confirmado

O elenco do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe está completo, anunciou nesta terça-feira, 20, a Warner Bros Pictures, dizendo que o filme estreará no dia 21 de novembro de 2008. Veja também: Especial 'A Despedida de Harry Potter' David Yates, que conseguiu um grande sucesso de bilheteria com Harry Potter e a Ordem da Fênix, será o encarregado de dirigir a sexta parte das aventuras do mago nos cinemas. Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson voltarão a encarnar Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, respectivamente, em uma nova aventura na qual enfrentarão novos desafios e perigos com o retorno do Lorde Voldemort. O filme contará com a presença de dois atores ganhadores de Oscar: Jim Broadbent (Iris e As Crônicas de Nárnia), no papel do professor de poções Horace Slughorn, e Helen McCrory (A Rainha), no papel de Narcissa Malfoy, mãe de Draco Malfoy. Além disso, outros três jovens atores estrearam neste filme de Harry Potter: Jessie Cave no papel de Lavender Brown; Hero Fiennes Tiffin - sobrinho do ator britânico Ralph Fiennes - como Voldemort menino, e Frank Dillane, filho do ator britânico Steve Dillane, no papel de Voldemort adolescente. Estima-se que a escritora J.K. Rowling, criadora de Harry Potter, acumulou cerca de 929 milhões de euros pela venda de livros e os filmes do menino mago mais famoso do mundo. A versão cinematográfica do sétimo e último livro das aventuras de Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte, está prevista para estrear em 2010.