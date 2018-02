"The Disappearance of Eleanor Rigby: Them", que estará nos cinemas dos EUA na sexta-feira, é um estudo complexo de um casamento fracassado, um amálgama de dois filmes anteriores, que explorou a relação dos personagens masculinos e femininos.

"Eleanor Rigby: Him" e "Eleanor Rigby: Her" também serão lançados pela Weinstein Co nos cinemas em uma tiragem limitada.

"Eles", escrito e dirigido pelo cineasta de 37 anos de idade Ned Benson, acompanha o jovem casal de Nova York Eleanor e Connor, interpretados por Jessica Chastain e James McAvoy, enquanto eles enfrentam uma separação em meio a circunstâncias difíceis.

Enquanto Connor tenta desesperadamente se reconectar a Eleanor, ela tenta superar seu trauma, que é gradativamente revelado ao longo do filme, para desaparecer em uma nova personalidade.

"Descobri que as mulheres querem erradicar sua história, fingir completamente que ela não aconteceu, porque é muito doloroso, e os homens querem corrigi-la", disse Jessica sobre a transformação de Eleanor. "Se alguém lembra a ela (do trauma), ela vai se matar. Ela quer ser capaz de seguir em frente."

Para Benson, "Eleanor Rigby" começou uma década atrás, quando ele escreveu o roteiro de "Him" aos 27 anos, e levou-o para sua amiga de longa data Jessica encenar Eleanor.

Jessica, 37, descreveu a personagem como "muito fria, inacessível e misteriosa, tipo a ideia da menina que fugiu ou a garota que você não consegue superar."

Durante o almoço, a atriz apertou o diretor para revelar mais sobre sua personagem. Benson escreveu um segundo roteiro nos cinco anos posteriores, desta vez sob a perspectiva de Eleanor.

"Eu não sei o que significa amar neste dia e idade. Minha pergunta é sobre longevidade e compromisso, e como nós fazemos um relacionamento funcionar e durar", disse o diretor.

Enquanto "Him" e "Her" contam a história de Connor e Eleanor a partir de suas perspectivas individuais, "Them" atua como se fosse um estranho olhando para dentro. Benson disse a McAvoy e Jessica que eles teriam que atuar de forma diferente em cada filme. Em "Them", Eleanor é fria e distante, justamente como Connor a vê, enquanto em "Her", Connor é uma força incompreensível, como visto por Eleanor.

"É sobre duas pessoas que lidam com as coisas de maneiras completamente diferentes e, em seguida, percebem que eles são as duas únicas pessoas que entendem um ao outro e o que eles passaram", disse ele.

"O catalisador para isso, apesar de ser sombrio e escuro, eu acho que é a representação de qualquer coisa que pode acontecer em qualquer relacionamento."

Depois de encenar Eleanor, Jessica disse que não obteve respostas mais claras sobre o casamento em sua própria vida.

"Eu não sei se algum dia eu vou casar nesta minha vida. Por mim, eu não estou interessada em me casar, divorciar e todas essas coisas que você vê acontecendo muito hoje em dia", disse ela.

"Eu ainda estou aprendendo."

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)