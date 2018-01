'Eight Days a Week' revela os gloriosos e cansativos anos da Beatlemania Durante boa parte de Eight Days a Week, o espectador assiste, no auge da Beatlemania, a histéricas manifestações de fãs. Numa cena, você vai achar que reconhece a garota que chora, e grita. Ops! É a futura estrela Sigourney Weaver.