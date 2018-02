Egito não permite exibição de filme sobre judeus egípcios, diz produtor

O Egito já fazia restrições sobre cineastas sob o presidente Hosni Mubarak, exigindo que eles buscassem a aprovação do Departamento de Censura para exibir seus trabalhos. Depois que Mubarak foi derrubado em 2011, os cineastas esperavam mais liberdade artística, mas críticos do governo dizem que pouco mudou.

O produtor Haitham al-Khamissi disse que autoridades do Departamento de Censura lhe disseram que a Segurança do Estado pedira para ver o filme dele, "Os Judeus do Egito", antes que pudesse ser liberado para ser exibido nos cinemas.

Mas uma fonte da segurança negou que a Segurança do Estado estivesse bloqueando o filme, dizendo que as licenças eram dadas pelo Departamento de Censura. Funcionários do Departamento de Censura não estavam disponíveis para dar declarações.

Khamissi disse que a licença para o filme, que foi exibido primeiro com permissão oficial em um festival de cinema no Egito em 2012, normalmente levaria algumas horas, mas ele disse que estava esperando há uma semana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme retrata mudanças na aceitação da sociedade egípcia de sua antiga minoria judaica na primeira metade do século 20. A maioria dos judeus fugiu do país devido a ataques contra sua comunidade, principalmente depois da guerra de 1956, quando Israel invadiu o Egito junto com a Grã-Bretanha e a França, que tentavam recuperar o controle do Canal de Suez.

(Reportagem de Asma Alsharif)