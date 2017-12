Edward Norton vai estrelar nova versão de <i>Hulk</i> A Marvel Entertainment anunciou nesta segunda-feira, 16, que o ator duas vezes indicado ao Oscar, Edward Norton, vai representar o cientista que vira o super-herói Bruce Banner numa nova versão cinematográfica de O Incrível Hulk. O novo filme é baseado na história em quadrinhos que relata as proezas de Banner, cientista que se transforma num gigante verde. O filme de grande orçamento Hulk, de 2003, não pegou fogo com o público nem com a crítica. Norton, de 37 anos, é um dos atores mais versáteis de Hollywood. Ele já foi visto em mais de 20 filmes, incluindo A Outra História Americana e As Duas Faces de um Crime, ambos os quais lhe valeram indicações ao Oscar. A maior parte de seus papéis têm sido em dramas, como O Ilusionista, de 2006, o que faz com que sua escolha para o papel de um herói de quadrinhos seja inovadora. The Incredible Hulk será dirigido por Louis Leterrier, cineasta francês cujos filmes anteriores incluem a aventura de ação Carga Explosiva. A expectativa é que o novo filme chegue aos cinemas em junho de 2008, e a distribuição será feita pela Universal Pictures. A Universal, pertencente à General Electric, e a Marvel se uniram em 2003 para produzir e distribuir Hulk, dirigido por Ang Lee, que mais tarde recebeu o Oscar de melhor direção por O Segredo de Brokeback Mountain. Sua versão de Hulk arrecadou US$ 245 (R$ 490 milhões) em todo o mundo, mas o valor foi considerado modesto, em vista das grandes expectativas que cercavam o filme e de seu orçamento de quase US$ 140 milhões (R$ 280 milhões).