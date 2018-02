Edward Norton abandona o longa 'State of Play'

O ator americano Edward Norton decidiu abandonar seu papel no filme State of Play e será substituído por Ben Affleck, conforme informam jornais americanos. Esta não foi a primeira baixa no longa: o astro Brad Pitt já tinha desistido de interpretar seu papel em novembro. Norton abandonou o projeto por incompatibilidade em sua agenda de trabalho, segundo a edição digital da revista especializada The Hollywood Repórter. O filme deveria ter começado a ser produzido em novembro, mas depois da chegada de Russell Crowe ao elenco para substituir Pitt, decidiu-se adiar a filmagem até janeiro. Já Norton previa produzir e protagonizar a comédia independente Leaves of Grass no período e, por isso, pediu a Universal para ser substituído para, assim, poder cumprir seu compromisso com o projeto que será dirigido por Tim Blake Nelson. A decisão de Pitt de deixar o projeto ocorreu após várias reuniões entre o ator e o diretor Kevin MacDonald (O Último Rei da Escócia), em uma tentativa de amenizar o conteúdo do roteiro. O ator queria fazer algumas alterações no texto, mas devido à greve de roteiristas de Hollywood, que afeta a indústria americana há sete semanas, o conteúdo não pôde ser adaptado às suas exigências. Crowe interpretará um assessor metido a jornalista cuja posição se complica quando passa a enfrentar uma investigação sobre um assassinato envolvendo um ambicioso político, papel pensado para Norton e que agora caberá a Affleck. O elenco é completado por Helen Mirren, Rachel McAdams, Robin Wright Penn e Jason Bateman.