Eddie Murphy se casa com Tracey Edmonds em ilha particular

O ator americano Eddie Murphy (Dr. Doolittle, Dreamgirls - Em Busca de um Sonho)se casou nesta terça-feira, 1, com a namorada, a produtora Tracey Edmonds, em uma ilha particular próxima a Bora Bora, na Polinésia Francesa, em cerimônia para 25 convidados. Em casamento celebrado em uma praia ao entardecer, Murphy disse "sim" a Tracey, de 40 anos, a quem pediu em casamento em julho, informou hoje a revista People. Este é o segundo casamento de Murphy, de 46 anos. Ele foi casado com a modelo e atriz de televisão Nicole Mitchell Murphy, com quem teve cinco filhos antes de se divorciar dela em 2006. O romance entre Murphy e Tracey começou no ano passado, em meio a uma briga judicial com a cantora Melanie Brown, 32, do grupo pop britânico Spice Girls, com quem teve uma filha, mas o ator só reconheceu a paternidade da menina quatro meses após seu nascimento. O conhecido comediante recebeu um Globo de Ouro no ano passado por sua atuação em Dreamgirls e obteve ainda uma indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante pelo mesmo filme.