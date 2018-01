Eddie Murphy recebe aplausos por sua indicação ao Oscar Eddie Murphy já foi amado, odiado e ignorado, mas agora ele está de volta e ganhou o apoio de pesos pesados de Hollywood por sua atuação em Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, em um papel que pode redefinir sua carreira e lhe valer um Oscar. Uma dos maiores azarões do evento, Murphy, de 45 anos, é candidato ao Oscar de melhor ator coadjuvante em uma das histórias mais polêmicas do Oscar deste ano. Depois de 25 anos fazendo papéis em sua maioria cômicos, o ator deu um salto para o registro dramático em Dreamgirls no papel do cantor de soul frustrado e cocainômano James "Thunder" Early. Além da indicação ao Oscar, o filme lhe valeu prêmios nos Globos de Ouro e do Sindicato de Atores. Papéis cômicos Apenas 11 dias antes da entrega dos prêmios da Academia, Murphy mostra suas raíses cômicas novamente em Norbit, filme que liderou a bilheteria americana no último fim de semana, com uma arrecadação de US$ 33,7 milhões. Alguns detratores dizem que Norbit vai prejudicar suas chances no Oscar, por mostrar que Murphy raramente se desvia das fórmulas cômicas que o enriqueceram. Alguns blogueiros críticos chegaram a lançar um movimento conhecido como "Barrem Eddie Murphy." Jeffrey Wells, autor do site Hollywood Elsewhere, disse que a performance de Murphy em Dreamgirls" é uma simples reprise de sua célebre performance como sósia de James Brown no show cômico Saturday Night Live da TV. Wells disse que Murphy personifica "tudo o que existe de arrogante, fechado e reacionário na elite atual de Hollywood." A crítica suscitou expressões incomuns de apoio a um indicado ao Oscar da parte de altos executivos de Hollywood. O executivo-chefe da DreamWorks Animation, Jeffrey Katzenberg, que tem relações amigáveis com Eddie Murphy há mais de 25 anos, desmentiu a idéia de que o ator seja desapreciado ou uma pessoa difícil de se lidar. "As pessoas o desancam por inveja ou por interesses próprios", disse ele. Fama Murphy ganhou fama nos anos 1980 trabalhando no Saturday Night Live e em filmes como Um Tira da Pesada e 48 Horas, que fizeram dele um dos primeiros astros negros das bilheterias mundiais. Mas alguns fracassos na década seguinte levaram sua carreira a esfriar. Ele conquistou fama de ser egoísta e uma pessoa difícil com quem trabalhar, imagem que não conseguiu afastar apesar da volta por cima que descreveu com comédias para o público familiar como A Creche do Papai. Em 1997, no momento em que preparava uma volta por cima, ele se envolveu num escândalo ao ser detido pela polícia com um prostituto travesti em seu carro. Murphy afirmou que estava apenas agindo como bom samaritano. O incidente deu muito assunto aos tablóides, mas não prejudicou sua performance nas bilheterias. Katzenberg e o diretor de Dreamgirls, Bill Condon, disseram que Murphy hesitou um pouco em fazer seu papel no filme. Eles consideram ainda mais impressionante a performance do ator no filme pelo fato de seu casamento com Nicole Mitchell Murphy estar chegando ao fim nessa época.