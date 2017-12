Eddie Murphy ganha como pior ator e pior atriz coadjuvante

O comediante Eddie Murphy consegui a proeza de ser premiado, neste sábado, com três Framboesa de Ouro, prêmio oferecido aos piores do ano justamente no dia anterior ao Oscar, que homenageia os melhores. Murphy foi eleito pior ator por sua atuação na comédia Norbit. Como também interpreta outros papéis, ele ganhou os prêmios de pior ator coadjuvante e pior atriz coadjuvante. Por conta de seu tremendo mau gosto, Norbit foi acusado de jogar a carreira de Murphy novamente no limbo. Lançada no ano passado, a fita teria atrapalhado suas chances no Oscar, quando concorria como coadjuvante pelo seu papel em Dreamgirls. Tido como favorito, tão logo percebeu que seu nome não foi anunciado, Murphy causou mal estar ao deixar o Kodak Theatre antes do final da cerimônia. Em sua 28ª edição, o Framboesa premiou Lindsay Lohan como a pior atriz do ano passado por sua participação em I Know Who Killed Me. Como intrepreta gêmeas, Lindsay concorria duplamente o que não enfraqueceu suas chances pois ela empatou consigo mesma em primeiro lugar. I Know Who Killed Me bateu o recorde da premiação, amealhando oito framboesas. Além das de Lindsay e de pior película, recebeu as seguintes: pior diretor (Chris Sivertson), roteiro (Jeff Hammond), filme de terror e imitação ou refilmagem. Norbit e I Know Who Killed Me ganharam todas as framboesas, menos uma. "Nunca antes dois filmes dominaram o prêmio tão completamente, pelo menos não desde o auge da carreira de Sylvester Stallone", disse o criador da premiação, John Wilson. A cerimônia do Framboesa de Ouro aconteceu no Abracadabra Theatre, em Santa Monica, depois de apurados mais de 750 votos vindos dos EUA e de outros 18 países.