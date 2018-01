Eddie Murphy e Lindsay Lohan se destacam entre 'piores do ano' Dois bombeiros nova-iorquinos passando-se por gays, gêmeas ligadas psicologicamente e um homem muito educado e dominado por sua obesa esposa vestida de látex: eis os concorrentes ao prêmio de pior casal do ano em Hollywood. Entre as indicações anunciadas na segunda-feira para o 28o prêmio Framboesa de Ouro, espécie de Oscar às avessas, destacam-se Adam Sandler ("Eu Os Declaro Marido e... Larry"), Lindsay Lohan ("Eu Sei Quem Me Matou") e Eddie Murphy ("Norbit"). É um duplo fiasco para Lohan e Murphy, que interpretam múltiplos papéis nas suas respectivas bombas e "disputam" entre si o troféu de pior casal. John Wilson, diretor do grupo responsável por essa paródia do Oscar, disse que o "thriller" adolescente "Eu Sei Quem Me Matou" é "um 'veículo' para Lindsay Lohan que se mostrou tão perigoso para sua estrela quanto qualquer carro com o qual ela já tenha saído da pista". "Norbit", que rendeu cinco indicações a Murphy, é na definição de Wilson "uma 'comédia' cheia de látex e quase sem risos"'. Assim como Lohan interpreta duas gêmeas, Murphy faz o papel de Norbit, de seu pai adotivo asiático e da sua gordíssima namorada. Fechando a lista, "Eu Os Declaro..." traz Sandler e Kavin James como dois colegas que se dizem namorados para receberem benefícios médicos. "Uma traquinagem gay que induz a gags"', na definição de Wilson. "Eu Sei Quem Me Matou" recebeu nove indicações à Framboesa de Ouro --pior casal, filme, filme de terror, roteiro, diretor, remake/exploração, atriz coadjuvante e atriz (duas indicações). "Norbit" e "Eu Os Declaro..." receberam oito indicações cada. "Bratz" e "Acampamento do Papai" também concorrem a pior filme. As quatro protagonistas de "Bratz" foram conjuntamente indicadas ao "prêmio" de pior atriz. Nicolas Cage (por "Motoqueiro Fantasma", "A Lenda do Tesouro Perdido" e "Next") e Jim Carrey ("Número 23") também concorrem a pior ator. Entre as indicadas a pior atriz estão ainda Diane Keaton ("Minha Mãe Quer que Eu Case") e Jessica Alba ("Awake", "O Quarteto Fantástico" e "Maldita Sorte"). (Por Alexandria Sage)