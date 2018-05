'Eclipse' fatura 5 prêmios no MTV Movie Awards

LO S ANGELES - O filme A Saga Crepúsculo - Eclipse foi o grande destaque da 20ª edição do MTV Movie Awards, realizada no domingo, 6, em Los Angeles, ao receber cinco dos oito prêmios aos quais havia sido indicado.

A terceira entrega da saga, dirigida por David Slade, ganhou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Ator (Robert Pattinson), Melhor Atriz (Kristen Stewart), Melhor Beijo (o do casal protagonista) e Melhor Briga (Pattinson contra Bryce Dallas Howard e Xavier Samuel).

Entre os demais agraciados, estavam Chloë Grace Moretz (Melhor Revelação e Personagem Mais Provocador, por Kick-Ass - Quebrando Tudo), Tom Felton (Melhor Vilão, por Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1), Emma Stone (Melhor Comediante, por A Mentira) e Ellen Page (Melhor Performance Assustadora, por A Origem).

O ídolo teen Justin Bieber recebeu o prêmio na categoria Melhor Momento de Cair o Queixo, fazendo sua própria performance no filme Justin Bieber: Never Say Never. Já Alexys Nycole Sanchez ganhou a homenagem de Melhor Fala de um Filme, pela frase "Eu quero me acabar em chocolate", pronunciada na obra Gente Grande.

A intérprete Reese Witherspoon recebeu o prêmio que a distingue como símbolo de toda uma geração.

A cerimônia, de duas horas de duração, foi apresentada pelo humorista americano Jason Sudeikis, no Gibson Amphitheatre, em Los Angeles (Califórnia).

Os ganhadores foram escolhidos pelos próprios espectadores do canal de televisão MTV.

Conheça todos os vencedores:

Melhor Filme

A Saga Crepúsculo: Eclipse

Melhor Beijo

Kristen Stewart e Robert Pattinson, em A Saga Crepúsculo: Eclipse

Melhor Performance Masculina

Robert Pattinson, como Edward Cullen, em A Saga Crepúsculo: Eclipse

Melhor Performance Feminina

Kristen Stewart, em A Saga Crepúsculo: Eclipse

Melhor Performance Cômica

Emma Stone, em Easy A

Melhor Revelação

Chloë Grace Moretz, em Kick-Ass

Melhor Vilão

Tom Felton, em Harry Potter e as Relíqueas da Morte: Part 1

Melhor Momento 'De Cair o Queixo'

Justin Bieber, em Justin Bieber: Never Say Never

Melhor Cena de Luta

Robert Pattinson vs. Bryce Dallas Howard e Xavier Samuel, em A Saga Crepúsculo: Eclipse

Melhor Ator 'Durão'

Chloë Grace Moretz

Melhor Frase de um Filme

Alexys Nycole Sanchez, em Grown Ups, pela frase "Eu quero ficar bêbada de chocolate"

Melhor Performance de Medo

Ellen Page, em Inception