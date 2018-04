'Eclipse' e 'Sex and the City 2' concorrem ao Framboesa de Ouro

A Saga Crepúsculo: Eclipse foi o recordista em indicações ao prêmio Framboesa de Ouro, que elege os piores filmes do ano. Os protagonistas Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner estão entre os candidatos a pior atuação. A produção está citada em nove categorias, assim como O Último Mestre do Ar.

Sex and the City 2 recebeu sete indicações, incluindo pior elenco e pior diretor. Ainda concorrem ao prêmio de pior do ano Os Vampiros Que Se Mordam e Caçador de Recompensa .

Robert Pattinson foi indicado duas vezes: por Eclipse e Lembranças. O astro britânico disputa o prêmio com Taylor Lautner, também por dois lançamentos: Eclipse e Idas e Vindas do Amor. Completam a lista masculina Jack Black (As Viagens de Gulliver), Gerard Butler (Caçador de Recompensa) e Ashton Kutcher (Par Perfeito e Idas e Vindas do Amor).

Kristen Stewart disputa com Jennifer Aniston (Caçador de Recompensa e Coincidências do Amor), Miley Cyrus (A Última Música), Megan Fox (Jonah Hex - Caçador de Recompensas) e as quatro atrizes de Sex and the City 2 (Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon).

O anti-Oscar não poupa nem atrizes consagradas. Na lista de coadjuvantes estão Liza Minnelli (Sex and the City 2), Cher (Burlesque) e Barbra Streisand (Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família).

Este ano, o prêmio ainda vem com uma nova categoria: "Pior uso de 3D". Figuram a lista Como Cães e Gatos 2, Fúria de Titãs, O Último Mestre do Ar, O Quebra-Nozes 3D e Jogos Mortais: O Final.

No ano passado, Sandra Bullock foi a ganhadora da categoria pior atriz por Maluca Paixão e roubou a cena durante a premiação. Um dia depois levou a estatueta de melhor atriz por Um Sonho Possível.

A 31ª edição do Framboesa de Ouro acontece em 26 de fevereiro, na véspera do Oscar.

Veja a lista completa:

Pior filme

Caçador de Recompensa

A Saga Crepúsculo: Eclipse

O Último Mestre do Ar

Sex and the City 2

Os Vampiros Que Se Mordam

Pior ator

Robert Pattinson (A Saga Crepúsculo: Eclipse e Lembranças)

Taylor Lautner (A Saga Crepúsculo: Eclipse e Idas e Vindas do Amor)

Jack Black (As Viagens de Gulliver)

Gerard Butler (Caçador de Recompensa)

Ashton Kutcher (Par Perfeito e Idas e Vindas do Amor)

Pior atriz

Kristen Stewart (A Saga Crepúsculo: Eclipse)

Jennifer Aniston (Caçador de Recompensa e Coincidências do Amor)

Miley Cyrus (A Última Música)

Megan Fox (Jonah Hex - Caçador de Recompensas)

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon (Sex and the City 2)

Pior ator coadjuvante

Billy Ray Cyrus (Missão Quase Impossível)

George Lopez (Marmaduke, Missão Quase Impossível e Idas e Vindas do Amor)

Dev Patel (O Último Mestre do Ar)

Jackson Rathbone (O Último Mestre do Ar e A Saga Crepúsculo: Eclipse)

Rob Schneider (Gente Grande)

Pior atriz coadjuvante

Jessica Alba (The Killer Inside Me, Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família, Machete e Idas e Vindas do Amor)

Cher (Burlesque)

Liza Minnelli (Sex and the City 2)

Nicola Peltz (O Último Mestre do Ar)

Barbra Streisand (Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família)

Pior uso de 3D

Como Cães e Gatos 2

Fúria de Titãs

O Último Mestre do Ar

O Quebra-Nozes 3D

Jogos Mortais: O Final

Pior casal em cena/ pior elenco

Jennifer Aniston e Gerard Butler, em Caçador de Recompensa

Josh Brolin e Megan Fox, em Jonah Hex - Caçador de Recompensas

Elenco inteiro de A Saga Crepúsculo: Eclipse

Elenco inteiro de Sex and the City 2

Elenco inteiro de O Último Mestre do Ar

Pior diretor

Sylvester Stallone (Os Mercenários)

Jason Friedberg e Aaron Seltzer (Os Vampiros Que Se Mordam)

Michael Patrick King (Sex and the City 2)

M. Night Shyamalan (O Último Mestre do Ar)

David Slade (A Saga Crepúsculo: Eclipse)

Pior roteiro

O Último Mestre do Ar

Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família

Sex and the City 2

A Saga Crepúsculo: Eclipse

Os Vampiros Que Se Mordam

Pior sequência ou remake

Fúria de Titãs

O Último Mestre do Ar

Sex and the City 2

A Saga Crepúsculo: Eclipse