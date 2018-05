'Eclipse' e 'Harry Potter' disputam liderança no MTV Movie Awards

A 20ª edição dos prêmios MTV Movie Awards será realizada nesta noite de domingo em Los Angeles com a disputa acirrada entre duas sagas cinematográficas entre os favoritos: Crepúsculo: Eclipse, com oito indicações e Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, com seis.

A cerimônia, apresentada pelo comediante americano Jason Sudeikis, também terá outro rival a altura, com o filme A Origem, de Christopher Nolan.

No total, serão entregues 12 prêmios, incluindo uma nova categoria chamada "Melhor linha de diálogo".

Entre as celebridades que apresentarão alguns dos prêmios estão Cameron Diaz, Steve Carell, Patrick Dempsey, Josh Duhamel, Jesse Eisenberg, Selena Gómez, Shia LaBeouf, Blake Lively, Leighton Meester, Ryan Reynolds e Emma Stone.

Na categoria de Melhor Filme os indicados são Cisne Negro, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, A Origem, A Rede Social e Eclipse.

Os candidatos à Melhor Ator são Jesse Eisenberg (A Rede Social), Zac Efron (A Morte e a Vida de Charlie), Daniel Radcliffe (Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1), Robert Pattinson (Eclipse) e Taylor Lautner (Eclipse).

Por sua vez, as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz são Emma Stone (A Mentira), Emma Watson (Harry Potter), Jennifer Aniston (Esposa de Mentirinha), Natalie Portman (Cisne Negro) e Kristen Stewart (Eclipse).

O resto das categorias são para o Melhor Revelação, Melhor Vilão, Melhor Ator de Comédia, Melhor Ator de Terror, Melhor Beijo, Melhor Briga, Momento Mais Alucinante, Personagem Mais Provocador e Melhor Linha de Diálogo.

Os vencedores são escolhidos pelos próprios espectadores da emissora, que votaram nos seus artistas preferidos no site oficial da "MTV".

O evento contará também com shows de Foo Fighters, Lupe Fiasco e Trey Songz, entre outros.