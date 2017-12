Eastwood dirigirá filme sobre passageiros que impediram atentado em trem

O cineasta Clint Eastwood dirigirá o filme "The 15:17 To Paris", sobre a heroica ação de três americanos e um britânico que impediram um terrorista de cometer um massacre durante uma viagem de trem.

Segundo informou nesta quinta-feira o site especializado "Deadline", Eastwood adaptará o livro "The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes", escrito por Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.

Sadler, Skarlatos e Stone foram os três americanos que, juntos ao britânico Chris Norman, renderam um homem armado que viajava a Paris de trem em agosto de 2015.

O terrorista, identificado como o marroquino Ayoub El-Khazzani, embarcou em Bruxelas com um fuzil AK-47, nove carregadores, uma pistola e um estilete, e feriu duas pessoas antes de ser rendido por esses passageiros e posteriormente detido.

O longa-metragem contará com roteiro de Dorothy Blyskal e Eastwood trabalhará como produtor junto a Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Ainda não foi decidido o elenco do filme, cuja filmagem está prevista para começar neste ano.