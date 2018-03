Eastwood dirigirá filme sobre ex-diretor do FBI J. Edgar Hoover

Clint Eastwood dirigirá um filme baseado na vida do ex-diretor do FBI (polícia federal americana) J. Edgar Hoover e que terá roteiro de Dustin Lance Black, vencedor do Oscar por "Milk - A Voz da Igualdade" (2008).

Segundo informa nesta sexta, 12, a revista "The Hollywood Reporter", Eastwood contará com Brian Grazer e a produtora Imagine Entertainment, do cineasta Ron Howard, para financiar a produção.

J. Edgar Hoover foi fundamental na modernização da agência americana durante a década de 1930 e ergueu os alicerces para transformar o FBI em uma potente organização contra o crime.

Eastwood acaba de encerrar a rodagem do drama "Hereafter", um thriller sobrenatural protagonizado por Matt Damon e com roteiro do britânico Peter Morgan.