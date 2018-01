'É interessante se ver envelhecer na tela', diz George Clooney

O ator americano George Clooney disse que "é interessante se ver envelhecer na tela" e que se sente "bem envelhecendo", já que "a alternativa seria estar morto".

"Estava assistindo a Up in the Air (filme apresentado no Festival do Cinema de Londres) e perguntava a mim mesmo: 'Jesus, quem é esse cara velho de cabelo grisalho?'. E era eu. Nunca me maquio para os filmes e essas coisas começam a ficar perceptíveis", disse Clooney, aos 48 anos, em uma entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph.

O ator apresentará três filmes no Festival de Londres: a comédia romântica Up in The Air, a comédia de humor negro The Men Who stare at Goats e Fantastic Mr. Fox, uma animação em que dubla o protagonista.

Clooney, que chegou à capital britânica acompanhado da namorada, a apresentadora de TV italiana Elisabetta Canalis, tem um chalé no lago de Como. Segundo o ator, comprar a propriedade "foi uma das melhores coisas" que fez, já que lá "só há felicidade e alegria".

O galã disse ainda que o chalé está sempre aberto aos amigos. "Ali dei jantares divertidíssimos. Sempre há dez ou 15 pessoas. Passamos noites divertidas e loucas com gente interessante contando coisas igualmente interessantes", contou ao Daily Telegraph.

Os convidados do ator também têm que suportar algumas brincadeiras. Uma de suas vítimas mais recentes foi o colega Matt Damon, que no último verão europeu esteve com a família no chalé. Na época, Damon tentava perder os 14 quilos que ganhara para atuar na comédia O Desinformante e, além de só comer saladas, ia duas vezes ao dia à academia de ginástica se exercitar.

Clooney disse que, todos os dias, pegava a calça do amigo e mandava alargá-la um pouco na altura da cintura. Damon "não conseguia entender como parecia continuar engordando quando fazia tanto esforço para emagrecer", contou a estrela de Up in the Air.