'É difícil expressar sentimentos', diz Padilha sobre prêmio

Ao receber o Urso de Ouro do Festival de Berlim, o diretor de Tropa de Elite, José Padilha, disse neste sábado, 16, ser difícil "expressar sentimentos em qualquer língua", segundo a agência de notícias France Presse. Padilha agradeceu ainda o diretor grego Costa-Gavras - que presidiu o júri desta 58ª edição - dizendo que ele "é um herói para todos na América Latina por todos os filmes que fez". A premiação máxima do festival para Tropa de Elite surpreendeu porque o filme não estava na lista dos favoritos para levar o prêmio. O mais cotado era Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson, que levou o prêmio de melhor diretor. O Urso de Ouro ao filme de Padilha quebra um jejum de quase 10 anos para o Brasil. Em 1998, Central do Brasil, de Walter Salles, levou o prêmio em Berlim e Fernanda Montenegro, o Urso de Prata por sua atuação no filme.