E! demite cinegrafistas que invadiram casa de Brad Pitt O ator Brad Pitt acusou um produtor e um cinegrafista da rede de televisão a cabo E! de ter entrado ilegalmente nos terrenos de sua casa em Hollywood Hills. Ambos estacionaram um furgão diante da casa em 20 de outubro, ignorando um letreiro que proibia a entrada e caminharam até a casa, quando foram vistos pelos pedreiros de uma obra, segundo Cindy Guagenti, representante de Pitt, no sábado. "Acreditamos que eles abriram o portão", disse. A emissora divulgou um comunicado condenando a atitude de seus funcionários e informando que eles já foram demitidos de seus quadros. O casal mais famoso de Hollywood não estava em casa. O ator de 42 anos se encontra atualmente filmando na Índia, acompanhado da mulher, a atriz Angelina Jolie, e de seus filhos. Pitt é o produtor do filme em que ela atua, sobre o assassinato do repórter americano Daniel Pearl, jornalista do Wall Street Journal assassinado no Paquistão. Assim que os funcionários da emissora voltaram ao furgão e se retiraram os pedreiros entraram em contato com os seguranças de Pitt, que comunicaram o incidente à polícia de Los Angeles, informou Guagenti. Um porta-voz da polícia disse que não tinha informações sobre o caso. "Que alguém entre em uma propriedade privada para filmar uma casa... Penso que é realmente um absurdo, Estamos analisando as alternativas legais que teremos", disse Guagenti. A rede de televisão E!, também conhecida como E! Entertainment Television, emitiu um comunicado negando ter autorizado tal procedimento, segundo informou o site da revista People. "A rede de televisão E! não ordenou nem autorizou nenhum funcionário da emissora a entrar de maneira inadequada em uma propriedade privada, e os indivíduos implicados no caso já foram demitidos", diz a declaração. "Apesar de nem o sr. Pitt nem sua família estarem em casa quando ocorreu o incidente, a cadeia de televisão não tolera de forma nenhuma ou incentiva tais condutas e gostaria de oferecer os mais sinceros pedidos de desculpas ao sr. Pitt e à sua família", assinala o comunicado.