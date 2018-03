'É cansativo para um ator ser fiel', diz Scarlett Johansson

A atriz Scarlett Johansson afirma que é "realmente cansativo" para um ator se manter fiel a seu companheiro, mas "não impossível", divulgou nesta quinta-feira, 31, a edição alemã da revista Life&Style. Veja também: Scarlett Johansson está em 'The Spirit', de Frank Miller Scarlett diz que as condições de intimidade vividas nas gravações dos filmes "favorecem" a aproximação com os colegas. "(Os atores) passam muito tempo juntos. Você está isolado do resto do mundo", afirma a atriz, noiva do ator canadense Ryan Reynolds, que considera que esse ambiente pode ser "perigoso" para a fidelidade, "se você permitir". No entanto, defende que os relacionamentos à distância também podem funcionar, e afirma que nunca ficaria com uma pessoa "que não se esforçasse" para conseguir que a relação termine bem. Segundo ela, a distância é um problema de muitos tipos de casais, "sejam atores ou gerentes de empresas", e afirma que, para conseguir uma vida amorosa "harmônica", é necessário que as duas partes se comprometam e "nenhum tente dominar o outro". Scarlett espera a estréia do filme Vicky Cristina Barcelona, do diretor Woody Allen, na qual contracena com os atores espanhóis Penélope Cruz e Javer Bardem.