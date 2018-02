E a parceria com Ricardo Darín continua em 2014

Durante a recente visita ao Brasil, para apresentar de Um Time Show de Bola no Festival do Rio, o diretor Juan José Campanella evitou falar do próximo projeto, mas, agora, informações começam a pipocar na imprensa dos EUA. O novo filme, que ele começa a rodar 'num par de meses', será com... Ricardo Darín.

Estes dois nasceram um para o outro e têm andado juntos desde O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, de 1999. Depois disso fizeram O Filho da Noiva, O Clube da Lua e O Segredo de Seus Olhos, com o qual Campanella ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010.

Campanella nasceu em Buenos Aires, em julho de 1959. Tem 54 anos e possui green card para trabalhar nos EUA, o que faz com frequência, dirigindo para TV. Além da cidadania argentina por nascimento, é também cidadão espanhol, desde 2006, uma outorga especial do governo do país.