Dustin Hoffman é acusado de assédio sexual por ex-estagiária

As denúncias de abuso sexual em Hollywood ganham mais força a cada dia que passa. Após o caso envolvendo o produtor Harvey Weinstein, nesta quarta-feira, 1º, o consagrado ator Dustin Hoffman foi acusado de assediar uma jovem estagiária de 17 anos em 1985. A vítima foi a escritora Anna Graham Hunter, que relatou o caso em texto publicado no Hollywood Reporter.

"Ele me pediu para fazer uma massagem nos pés dele no primeiro dia no set. Eu fiz. Ele flertava comigo abertamente, apertava minha bunda, falava sobre sexo comigo e na minha frente. Numa manhã, fui até seu camarim para anotar o que ele queria no café da manhã; ele olhou para mim e sorriu, tomando seu tempo. Então, ele disse: 'quero um ovo cozido... e um clitóris macio'. O grupo caiu na risada. Fui no banheiro e chorei", relatou a escritora.

Hunter ainda relata no artigo que conversou com seu supervisor sobre o comportamento do ator e ele pediu que ela aguentasse o convívio, e "sacrificasse" seus valores pelo bem do filme. "Aos 49 anos, entendo que Dustin Hoffman fez o que se enquadrava no padrão do que as mulheres de Hollywood e de todo lugar vivam. Ele era um predador, eu era uma criança e isso foi assédio sexual", escreveu.

O comportamento abusivo do ator de 80 anos ocorreu nas filmagens de "A morte de um caixeiro-viajante", filme que deu a Hoffman um Globo de Ouro por sua atuação. Nesta quarta, ele publicou uma nota pedindo desculpas."Tenho o maior respeito pelas mulheres e me sinto terrível por qualquer coisa que posso ter feito que a tenha colocado em uma situação desconfortável. Sinto muito. Isso não reflete quem eu sou".

Hoffman, ganhador do Oscar de melhor ator por "Rain Man" (1988) e "Kramer vs. Kramer" (1979) teve como trabalho mais recente a atuação no no filme "Os Meyerowitz: Família não se escolhe", da Netflix.