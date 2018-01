'Dupla Explosiva' estreia no primeiro lugar da bilheteira dos EUA

O filme de ação Dupla Explosiva alcançou o primeiro posto da bilheteira nos Estados Unidos neste final de semana, na frente de Annabelle: A Criação do Mal e Roubo em Família, segundo dados do site especializado Box Office Mojo.

No seu desembarque nos cinemas americanos, o filme protagonizado por Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson obteve US$ 21,6 milhões.

Dupla Explosiva mostra o melhor agente especializado na proteção de testemunhas (Reynolds) com a missão de garantir a sobrevivência de seu maior inimigo, um assassino de aluguel (Jackson) cujo testemunho é vital no julgamento contra um ditador.

O filme de terror Annabelle: A Criação do Mal ficou com o segundo lugar do pódio, com US$ 15,5 milhões.

Após Invocação do Mal (2013), Annabelle (2014) e Invocação do Mal 2 (2016), A Criação do Mal relata a história de uma monja e um grupo de meninas sem lar que chegam à casa de um casal que anos atrás sofreu a perda da sua única filha.

Por sua vez, Roubo em Família, do produtor Steven Soderbergh, se conformou com a arrecadação de US$ 8 milhões no final de semana da sua estreia. A história mostra dois irmãos (Channing Tatum e Adam Driver) planejando dar o golpe das suas vidas durante uma popular corrida de carros.

O quarto lugar do ranking ficou com o novo filme de Christopher Nolan, Dunkirk, com uma bilheteria de US$ 6,7 milhões, enquanto sua arrecadação mundial total já chegou a US$ 392,7 milhões.

Completando as cinco melhores bilheterias de final de semana nos EUA, a animação O Que Será de Nozes 2, com as vozes de Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph e Jackie Chan na versão original, arrecadou US$ 5,1 milhões.