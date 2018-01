'Dunkirk' bate 'Emoji: O Filme' nos EUA

Uma batalha improvável ocorreu nas bilheterias dos cinemas dos Estados Unidos neste fim de semana envolvendo os longas Emoji: O Filme e Dunkirk. Na manhã de sábado, a animação e o épico de guerra pareciam finalizar com um empate. Mas neste domingo, a poeira baixou e, ao que parece, Dunkirk encerrará mais um fim de semana em primeiro lugar.

O filme mais recente de Christopher Nolan superou os demais concorrente no fim de semana ao arrecadar mais de US$ 50 milhões, mostrando que o diretor, junto com a crítica positiva, ainda tem um forte apelo, mesmo para um filme sem o poder de uma estrela e sendo mais um sobre a 2ª Guerra Mundial. Essa é a primeira vez que um filme segue em primeiro colocado por dois finais de semana consecutivos desde Mulher Maravilha, no início de junho. Com isso, Emoji: O Filme ficou em segundo lugar com US$ 25,7 milhões.

A animação não foi bem-recebida pela crítica, e o público parece seguir na mesma direção. Isso deixa o outro grande lançamento desta semana, Atômica, um pouco distante. Os estúdios Focus Features e Sierra/Affinity esperam uma estreia digna, mas um pouco abaixo das expectativas para o longa estrelado por Charlize Theron com US$ 18,5 milhões. No início da semana, Atômica esperava arrecadar US$ 20 milhões, mas o resultado final de fim de semana de estreia ainda é sólido, considerando o orçamento de US$ 30 milhões.

É também um dos maiores lançamentos da Focus depois de Sobrenatural: A Origem (US$ 22,7 milhões); Invasão a Londres (US$ 21,6 milhões); e Queime Depois de Ler (US$ 19,1 milhões). Já Mulher-Maravilha continua apresentado uma trajetória fenomenal e atualmente está atingindo a marca dos US$ 400 milhões no mercado interno norte-americano desde sua estreia.