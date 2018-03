Dublê morre nas filmagens de 'Os Mercenários 2'

LOS ANGELES (Reuters) - Um dublê morreu e outro ficou seriamente ferido em uma explosão no set de filmagem de Os Mercenários 2 na Bulgária, declarou a produtora do filme de ação nesta sexta-feira.

Os dublês eram parte de uma equipe que rodava cenas na quinta-feira no Lago Ognyanovo, um reservatório no sudoeste búlgaro, para o filme estrelado por Bruce Willis, John Travolta e Arnold Schwarzenegger, entre outras grandes estrelas de Hollywood.

"É com grande tristeza que confirmamos o infeliz acidente. Nossos sentimentos estão com as famílias e aqueles da produção afetados por esta tragédia. Os produtores do filme estão trabalhando estreitamente com as autoridades para reagir e investigar este acidente", informou a Nu Image/Millennium Films em comunicado. O nome do falecido não foi divulgado.

Os Mercenários 2 é a sequência do sucesso de bilheteria de 2010 sobre uma equipe de mercenários contratados para matar um militar corrupto, e deve ser lançado em meados de 2012.