Dublê de Harry Potter sofre acidente em gravação

O dublê de Harry Potter feriu-se durante uma cena de vôo para o mais recente filme da série, disseram jornais britânicos nesta quinta-feira, 29. O dublê de 25 anos para o ator Daniel Radcliffe ensaiava no Leavesden Studios, perto de Watford, no noroeste de Londres, na quarta-feira, quando despencou no chão. Ele estava suspenso no ar através de cordas quando a força da explosão simulada na cena o atingiu e derrubou, publicou hoje o jornal The Sun. Citando fontes presentes na gravação, a publicação afirma que o dublê ficou consciente após a queda e limitou-se a dizer que não estava sentindo a parte inferior do corpo. "Um homem com ferimentos nas costas deu entrada no hospital ontem, mas foi transferido para outro hospital à noite," disse a porta-voz do Watford General Hospital, sem dar detalhes. O filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte, é a sétima e última adaptação dos romances escritos por J.K.Rowling e deve ser lançado na Grã-Bretanha em novembro de 2010. Um porta-voz do Leavesden Studios, onde a gravação está sendo realizada, confirmou que um integrante do elenco tinha ficado ferido, mas rejeitou fazer qualquer comentário "por respeito à família" da pessoa.