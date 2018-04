Drew Barrymore recebe elogios por estreia como diretora

Algumas pessoas parecem ter toda a sorte do mundo - inclua-se nesse grupo a atriz, produtora e agora diretora Drew Barrymore.

Mas, para ela, ter sorte e fazer algo acontecer são coisas diferentes. À medida em que surgem as primeiras resenhas de Whip It, estreia de Barrymore na direção, parece que ela encontrou o sucesso também em sua nova carreira.

Whip It, história de uma jovem que troca o desejo de estrelato em concursos de miss de sua mãe por uma vida de patinadora profissional, estreou no domingo no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e na segunda-feira já era chamado de "estreia notável" pelo jornal especializado The Hollywood Reporter.

"Fiquei muito impressionada com ela como diretora porque ela sabia o que queria ver", disse a atriz Juliette Lewis, que interpreta uma das patinadoras do filme.

"Tive a sensação de estar fazendo o primeiro filme de uma cineasta jovem."

Barrymore, de 34 anos, filha e neta de atores, começou sua carreira na infância e chamou a atenção no filme ET - O Extra Terrestre, de Steven Spielberg.

Quando estava na casa dos vinte anos ela já produzia filmes como "As Panteras" e até um pequeno sucesso independente, "Donnie Darko".

Neste domingo ela concorre ao Emmy, principal premiação da tevê norte-americana, por seu papel como a excêntrica socialite Edith "Little Edie" Bouvier Beale na série "Grey Gardens".

Barrymore disse à Reuters que dirigir filmes é um dos maiores objetivos de sua vida.

"Ela foi demais", disse a atriz Ellen Page, que também atua em "Whip It" e se notabilizou no filme "Juno".

"Ela é incansável e passava energia a todo mundo, era impressionante."