Drew Barrymore estréia na direção com comédia adolescente

A atriz norte-americana Drew Barrymore, de 33 anos, vai estrear como diretora de cinema com uma comédia adolescente. O longa-metragem, que se chamará Whip It!, contará a história de Bliss, uma garota de 16 anos da tribo indie-rock que tenta fugir da mãe e de sua pequena cidade. A protagonista do premiado Juno (2007), Ellen Page, interpretará o papel, provavelmente. "Esperei a vida inteira para dirigir um filme. Whip It! é uma história que me atingiu na hora. Uma das regras fundamentais do cinema é contar a sua história, contar as coisas que são importantes para você", disse Drew, animada. As gravações começam dentro de poucos meses no Texas. Drew recentemente fez uma doação pessoal de US$ 1 milhão ao Programa Mundial de Alimentos (PMA) que, segundo a agência da ONU, será usada para alimentar milhares de crianças no Quênia. A atriz é embaixadora do PMA contra a fome e anunciou a doação no programa de TV The Oprah Winfrey Show, para deslanchar a campanha "Fill the Cup" (Encha a Xícara), do projeto, que pretende levantar US$ 3 bilhões para alimentar 59 milhões de crianças que passam fome em países em desenvolvimento.