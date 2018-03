Drew Barrymore está de casamento marcado para junho, diz site

A atriz americana Drew Barrymore se casará com o consultor de arte Will Kopelman no dia 2 de junho, informou nesta quarta-feira o portal especializado E! Online.

O casal optará por uma cerimônia íntima em Montecito, na Califórnia, com a presença de familiares e amigos mais próximos.

"Ela quer que seja algo muito pessoal", disse uma fonte próxima à atriz, de 37 anos. "Ela quer fazer da forma adequada e estar cercada por seus entes queridos", acrescentou.

Barrymore e seu noivo anunciaram o compromisso em janeiro e os rumores indicam que decidiram realizar o casamento o mais rápido possível por causa de uma possível gravidez da atriz, que foi fotografada nas últimas semanas com uma barriga incipiente.

"Ela quer se casar antes que a barriga fique enorme, mas o mais importante é que seja antes de dar à luz", disse a fonte. "Drew e Will passaram muito tempo falando com suas famílias para fazer da cerimônia algo especial", complementou.

A atriz e seus assessores ainda não confirmaram que esteja grávida. Barrymore e Kopelman mantêm uma relação amorosa desde fevereiro de 2011.

Este será o terceiro casamento da protagonista de filmes como ET: O Extraterrestre e Como se Fosse a Primeira Vez, que anteriormente foi casada com o comediante Tom Green, de 1999 a 2001, e com o empresário hoteleiro Jeremy Thomas, durante apenas um mês em 1994.

Kopelman pediu Barrymore em casamento com um anel de diamantes que lhe entregou em Sun Valley, em Idaho, onde eles descansavam no período do Natal.