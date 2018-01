DreamWorks e Aardman anunciam fim de associação Os estúdios DreamWorks e Aardman Animation anunciaram nesta quarta-feira o fim de sua associação exclusiva com a qual produziram filmes como o vencedor do Oscar Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais. A decisão era esperada, depois de a DreamWorks incluir Por Água Abaixo, sua segunda e última colaboração com a Aardman, entre seus prejuízos de 2006. "Sempre serei um admirador de seu trabalho, mas nossas metas comerciais não coincidem", disse à imprensa Jeffrey Katzenberg, diretor da divisão de animação da DreamWorks. A Aardman, com sede em Bristol (Reino Unido), disse que a separação foi amistosa. O estúdio ganhou fama graças ao trabalho de Nick Park, criador de dois dos personagens mais populares da animação contemporânea, o inventor Wallace e o cachorro Grommit. Realizados com técnicas de "stop-motion" em plastilina, seus três curtas-metragens concorreram ao Oscar, conseguindo a estatueta com Calças Trocadas (1993) e Tosa Completa (1996). Com a colaboração da DreamWorks, lançou mais tarde A Fuga das Galinhas (2000). Em 1999, Aardman e DreamWorks assinaram um acordo exclusivo de distribuição que começou com a co-produção de Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais, que obteve o Oscar de melhor longa-metragem de animação. No entanto, assim como Por Água Abaixo, foi considerado um fracasso de bilheteria. A DreamWorks nunca revelou o total do prejuízo. A imprensa especializada calcula US$ 100 milhões no último filme, que teve um orçamento de US$ 142,9 milhões mas não superou os US$ 50 milhões na bilheteria. O terceiro projeto da cooperação seria Crood Awakening, com roteiro do humorista britânico John Cleese.