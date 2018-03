Drama social, 'Solista' une talentos de Foxx e Downey Jr

Depois do sucesso com o premiado "Desejo e Reparação", o diretor John Wright volta às telas com uma história sobre compreensão e amizade. Baseado em fatos reais, o roteiro de "O Solista" mostra como se deu a aproximação entre o morador de rua Nathaniel (Jamie Foxx, de "Ray"), esquizofrênico e gênio musical, e o jornalista do Los Angeles Times, Steve Lopez (Robert Downey Jr., "Homem de Ferro").

Veja também:

Trailer de "O Solista"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em busca de histórias curiosas sobre sua cidade, Los Angeles, Lopez passa seu tempo escrevendo sobre fatos cotidianos para o jornal - como um acidente de bicicleta e o atendimento no hospital.

Ele encontra uma grande reportagem quando vê Nathaniel tocando violino em uma praça e fica ainda mais impressionado ao descobrir que o aparente vagabundo louco foi aluno da prestigiosa escola de música Juilliard.

O faro jornalístico leva-o a estar cada vez mais presente na vida de Nathaniel. Apesar da música incidental inserida nas cenas querer demonstrar o início de uma amizade, é mais do que claro que o jornalista está atrás de uma grande reportagem e, no fim, de um livro reunindo os artigos sobre seus encontros.

A roteirista Susannah Grant (de "Erin Brockovich") escreve uma obra de luta, que tem como pano de fundo também a precarização do trabalho do jornalista. Com tantos colegas sendo demitidos, aproximar-se de um personagem tão emblemático é uma escolha ou necessidade?

Pelas lentes de John Wright, que explora toda a sensibilidade de Susannah, trata-se uma amizade que transcende a relação jornalista e entrevistado. Lopez é levado a uma verdadeira mudança, que de tão profunda torna-o mais humano em suas relações com os demais.

Sem dúvida, embora assuma às vezes um tom adocicado, "O Solista" é uma história edificante moderna sobre superação e responsabilidade social, bem realizada pelo competente diretor inglês. Por Rodrigo Zavala, do Cineweb