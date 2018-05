Drama político de George Clooney vai abrir Festival de Veneza

LONDRES (Reuters Life!) - "The Ides of March", de George Clooney, filme sobre a corrida presidencial norte-americana ambientado no futuro próximo, vai inaugurar o Festival de Cinema de Veneza 2011, anunciaram os organizadores na quarta-feira.

O astro de Hollywood é presença regular no tapete vermelho do festival de cinema mais antigo do mundo. Ele e outros integrantes do elenco do filme, como Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman e Evan Rachel Wood, devem assegurar uma abertura cheia de brilho para o festival.

Clooney escreveu e dirigiu "The Ides of March", baseado na peça "Farragut North", de Beau Willimon.

Ele foi aclamado pela crítica e recebeu duas indicações ao Oscar pela direção e o roteiro de "Boa Noite e Boa Sorte", em 2005.

"The Ides of March" conta a história de um secretário de imprensa jovem e idealista (Gosling) que trabalha para governador Mike Morris (Clooney), candidato à presidência, e, sem querer, acaba se envolvendo perigosamente em uma rede de corrupção e mentiras.

O Festival de Cinema de Veneza deste ano acontecerá entre 31 de agosto e 10 de setembro.

(Reportagem de Mike Collett-White)