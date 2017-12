Drama 'Guerra ao Terror' ganha força em semana de premiações

O New York Film Critics Circle elegeu "Guerra ao Terror" --sobre especialistas norte-americanos que desativam bombas no Iraque-- o filme do ano, dando a Kathryn Bigelow seu segundo prêmio de direção em dois dias. Bigelow e o drama também foram premiados no domingo pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

George Clooney foi escolhido melhor ator pelo grupo de Nova York por seus papéis tanto em "Amor Sem Escalas" quanto por sua voz no filme animado "Fantástico Sr. Raposo". A veterana Meryl Streep foi uma escolha surpreendente para melhor atriz como a chef de televisão Julia Child no "Julie & Julia".

Mas algumas das escolhas mais importantes serão reveladas na terça-feira com as indicações para o Globo de Ouro, e na quinta-feira, quando o Screen Actors Guild anuncia sua lista de competidores para os melhores filmes e interpretações de 2009.

Até agora, a maioria das indicações e premiações foi feita por vários críticos norte-americanos e grupos independentes de cinema, mostrando pouco consenso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda-feira o BFCA (Broadcast Filme Critics Association) deu a "Bastardos Inglórios", de Quentin Tarantino, e ao musical "Nine" 10 indicações cada.

A cara e antecipada fantasia "Avatar" ficou em segundo lugar, com nove indicações ao BFCA, enquanto "Guerra ao Terror" ganhou oito.

O BFCA, a maior organização de críticos de cinema nos EUA e Canadá, incluiu nesta segunda-feira Sandra Bullock e a adolescente irlandesa Saoirse Ronan nas indicações de melhor atriz por seus papéis em "O Lado Cego" e "Um Olhar do Paraíso", respectivamente.

Enquanto isso, "The Road", que figurava na lista de favoritos ao Oscar do ano que vem, não conseguiu atrair muita atenção, nem nas bilheterias (4 milhões de dólares no mundo) nem na corrida pelos prêmios.

(Reportagem Jill Serjeant)