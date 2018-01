Donald Sutherland e Agnès Varda serão homenageados pelo Oscar 2018

O ator canadense Donald Sutherland, a cineasta belga Agnès Varda, o roteirista e diretor americano Charles Burnett e o diretor de fotografia americano Owen Roizman receberão o Oscar honorário como reconhecimento à sua trajetória no mundo do cinema.

Sutherland, Varda, Burnett e Roizman receberão os prêmios da Academia de Hollywood na nona edição dos Prêmios dos Governadores no dia 11 de novembro no salão Ray Dolby do Hollywood & Highland Center, em Los Angeles, mesmo espaço em que se encontra o teatro onde a cada ano acontece a festa do Oscar.

Trata-se de um evento mais discreto, sem transmissão ao vivo, e com muitos menos convidados que a conhecida e espetacular cerimônia da principal premiação do cinema mundial.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente da Academia, John Bailey, destacou em um comunicado que os premiados deste ano refletem "a amplitude do cinema internacional, independente e de massas".

Com mais de 140 filmes ao longo de seis décadas de trabalho, Sutherland se destacou pela sua participação em filmes como M.A.S.H. (1970), Gente como a Gente (1980) e na saga Jogos Vorazez.

Por sua parte, Agnès Varda, figura fundamental da Nouvelle Vage, brilhou pelo seu trabalho em La Pointe Courte (1955), Cléo das 5 às 7 (1962) e Os Renegados (1985).

Já o roteirista e diretor Charles Burnett, uma referência dentro do cinema afro-americano, é o responsável por "O Matador de Ovelhas" (1978) e "Não Durma Nervoso" (1990).

Por último, o diretor de fotografia Owen Roizman coleciona cinco indicações ao Óscar, sem ter levado a estatueta em nenhuma ocasião, por Operação França (1971), O Exorcista (1973), Network - Rede de Intrigas (1976), Tootsie (1982) e Wyatt Earp (1994).