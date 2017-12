'Dominguinhos' tem sessão gratuita e debate abertos ao público

O filme Dominguinhos, que estreia em circuito em 22 de maio, tem sessão especial nesta quarta, 30, às 19h30, no Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158). A exibição gratuita do longa dirigido por Joaquim Castro, Eduardo Nazarian e Mariana Aydar será seguida do debate Cinema Brasileiro e Imagens de Arquivo. Com mediação de Deborah Osborn, produtora do filme, o debate contará ainda com a presença de Joaquim Castro (um dos diretores e montador do longa), Marcelo Machado (diretor de Tropicália), Eloá Chouzal (pesquisadora de imagens, trabalhou nos dois docs citados) e José Maria Lopes (diretor do acervo da TV Cultura).

Para Mariana Aydar, o filme revela "um Dominguinhos que pouca gente conhece: jazzista, improvisador, universal. "Virtuoso que nunca estudou música", diz Mariana, explicando seu interesse em realizar uma obra que homenageia um dos ícones da música brasileira. O projeto levou seis anos para ser realizado. A cantora menciona singularidades bastante marcantes na obra do exímio sanfoneiro: seu refinamento musical, sua universalidade. "Assim era Dominguinhos. Grande, muito grande. Simples, muito simples", diz ela.

É por isso que o longa valoriza a experiência sensorial e cinematográfica e se aprofunda nos arquivos de imagem e fonogramas raros, numa viagem conduzida pelo próprio Dominguinhos. O espectador não vê músicos falando sobre Dominguinhos, mas sim o próprio músico falando de sua infância, do pandeiro como seu primeiro instrumento, dos onze dias de viagem entre Guaranhuns e o Rio (em 1954), de seu primeiro casamento, de sua parceria de vida e de música com Anastácia, sua segunda mulher, sua mescla de ritmos, de influências. Estão ali registros de Dominguinhos, um músico popular, mas que encanta os eruditos pelo virtuosismo e capacidade de improviso, que passou por todos os ritmos e tendências.

Os interessados em participar do debate devem retirar o ingresso uma hora antes do início da sessão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dominguinhos, seguido do debate "Cinema Brasileiro e Imagens de Arquivo"

Dia 30/04, quarta-feira, no MIS (Museu da Imagem e do Som), às 19h30

Av. Europa, 158 – tel.: 2117.4777 / Jardim Europa

170 lugares * sujeito à lotação da sala