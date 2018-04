Dom DeLuise morre aos 75 anos em Los Angeles

Morreu nesta terça-feira, 5, o ator e comediante Dom DeLuise. DeLuise tinha 75 anos e, segundo seu filho, Michael DeLuise, morreu na noite de segunda-feira, 4, em Santa Mônica, Los Angeles, após ter passado longos anos doente, segundo informou o The New York Times.

DeLuise nasceu em Nova York em 1 de agosto de 1933 e morreu enquanto dormia, acompanhado de sua família. O ator deixou sua mulher e três filhos: a atriz Carol Arthur e os atores Peter, David e Michael DeLuise (os dois últimos atores de séries de televisão como o pai).

Dom DeLuise, cuja uma natureza afável que o tornou um ator popular por décadas, teve audiências

fiéis tanto na TV quanto no cinema. O ator, que adorava cozinhar e comer quase tanto quanto adorava atuar, também formou uma bem sucedida segunda carreira mais tarde em sua vida como chefe de cozinha. Ele escreveu dois livros de cozinha e aparecia com frequência em programas matutinos fazendo suas receitas preferidas.

Mel Brooks, que admirava o talento de DeLuise para a comédia, escalou o ator para diversos de seus filmes, incluindo Banzé na Rússia, A última loucura de Mel Brooks, A louca louca história de Robin Hood, História do mundo - Parte 1 e Banzé no Oeste.

Ele também aparecia frequentemente em filmes ao lado de seu amigo Burt Reynolds durante as décadas de 70 e 80. Entre eles Cannonball Run, Cannonball Run II, A Melhor Casa Suspeita do Texas e Desta Vez Te Agarro .

Mas DeLuise não atuou somente em filmes, trabalhando também com programas de televisão, como o programa que pregava peças em pessoas na rua, Candid Camera, peças da Broadway e emprestando sua voz para diversos personagens de desenhos animados. O filme mais recente de que participou foi a animação Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm, de 2006.

Em 1974, DeLuise foi candidato a um Globo de Ouro para melhor ator de comédia em televisão pelo programa Lotsa Luck (1973) e recebeu outra nomeação para um Emmy em 1999 por All Dogs Go to

Heaven: The Series (1996).