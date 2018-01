Dois filmes da Netflix em competição em Cannes não serão lançados no cinema

Os dois filmes da plataforma americana de vídeos Netflix em competição no Festival de Cannes pela Palma de Ouro não serão lançados nos cinemas, "lamentou" o Festival de Cinema de Cannes, em um comunicado nesta quarta-feira, 10.

O Festival de Cinema de Cannes "pediu, sem sucesso, à Netflix" para que os dois filmes pudessem chegar aos cinemas, para que seu acesso não seja limitado aos assinantes.

"Lamenta que nenhum acordo pôde ser alcançado" e anuncia uma mudança em seu regulamento para 2018, impondo um lançamento nos cimenas para qualquer filme em competição, segundo o comunicado divulgado uma semana antes da abertura do Festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"De agora em diante, qualquer filme que desejar competir em Cannes deverá primeiro comprometer-se a distribuí-lo nos cinemas franceses", escreveu em um comunicado.

Os dois filmes são The Meyerovitz Stories do americano Noah Baumbach e Okja do sul-coreano Bong Joon-Ho, que estão entre os 19 filmes na disputa pala Palma de Ouro.

Os organizadores do festival haviam relatado discussões com a Netflix nas últimas semanas para permitir a liberação desses filmes na França.

Os filmes serão mantidos na competição, indica o Festival, após rumores sobre uma possível retirada.

Após o anúncio da seleção, em 13 de abril, os cinemas protestaram contra a possibilidade de uma Palma de Ouro não poder ser exibida nas salas de cinema.