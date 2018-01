Documentarista relata tensão na filmagem da fuga de Edward Snowden em 'Citizenfour'

Esses oito dias de tensão compôem o âmago de “Citizenfour”, seu relato sobre como o ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês) decidiu, em 2013, divulgar na mídia dezenas de milhares de documentos confidenciais, e a repercussão global dessa ação.

“Acho que ele (Snowden) certamente corria perigo, e eu com certeza senti muito medo. Já trabalhei em zonas de conflito, mas senti mais medo trabalhando neste filme do que quando trabalhei em Bagdá”, disse Poitras à Reuters.

“Estava claro para mim, quando começamos a nos comunicar por

e-mail, que se aquilo era legítimo íamos enfurecer algumas das pessoas mais poderosas do mundo, pessoas que iriam tentar pôr um fim nisso. Trata-se de instituições poderosas, que têm uma alcance enorme”, acrescentou.

“Citizenfour” estreia em alguns cinemas dos EUA nesta sexta-feira, e seu título vem do apelido que Snowden usou quando abordou Poitras através de e-mails criptografados com o propósito de expor como a NSA reúne dados de atividades na Internet e de telefonemas de milhões de norte-americanos comuns e de dezenas de líderes mundiais.

Poitras compartilhou um Prêmio Pulitzer por seu papel na divulgação destas informações, e “Citizenfour” está sendo cotado por especialistas em premiações para uma indicação ao Oscar em janeiro. A revista Variety o classificou como “um retrato extraordinário” de Snowden, e o site Salon.com o descreveu como “uma história de espionagem real, urgente e cativante que deveria ser vista por todos os norte-americanos”.

Quando Poitras iniciou sua comunicação com Snowden, hoje com 31 anos e vivendo na Rússia com a namorada, supôs que ele fosse se manter no anonimato, e não tinha nenhuma expectativa de filmá-lo.

“Ele não queria que a história fosse sobre ele. Queria que o público entendesse o que o governo estava fazendo. (Mas) eu disse ‘mesmo que você não queira que eu trate de você, pela própria natureza do noticiário, isso vai se tornar uma história a seu respeito. E você precisa ser capaz de articular suas motivações’”, afirmou.

Poitras espera que o documentário permita ao público tirar suas próprias conclusões sobre Snowden, que é procurado nos EUA sob acusações nos termos do Ato de Espionagem e visto ora como traidor, ora como herói.