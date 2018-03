Documentários roubam a cena no festival de Toronto

Além de "From the Sky Down", filme sobre o U2 que abriu esta edição do evento, mestres como Werner Herzog, Morgan Spurlock, Wim Wenders e Alex Gibney também levarão nesta semana ao Canadá suas visões sobre a realidade.

"Abrimos mais espaço do que nunca nas nossas salas para os documentários, e os colocamos em espaços maiores do que nunca", disse Thom Powers, programador de documentários do festival.

"Isso reflete a crescente presença e importância do documentário na cultura em diferentes níveis."

A vários quarteirões do tapete vermelho por onde Bono e The Edge passaram para a estreia do documentário sobre o U2, na quinta-feira, mais de mil pessoas se aglomeraram para ver o lançamento mundial de "No Abismo", do alemão Herzog.

Spurlock, que ganhou fama mundial em 2004 com "Super Size Me", desta vez mostra "Comic Con: Episode IV - A Fan's Hope", sobre a popularíssima conferência anual da cultura pop em San Diego.

Já Wenders mostra "Pina", sobre a influente coreógrafa Pina Bausch, enquanto Gibney estreia o seu "Os Últimos Gladiadores", que aborda o mundo dos jogadores do hóquei no gelo.