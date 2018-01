Documentários nacionais no É Tudo Verdade Há uma riqueza muito grande no documentário brasileiro, que contempla a diversidade como forma de refletir este País continental, tão imenso que não existe um Brasil, mas vários. Chama-se "Revelando os Brasil" um projeto fabuloso do Instituto Marlin Azul com o MinC, que capacita amadores de todo o País a pegarem da câmera para falar deles mesmos, de sua vizinhança e do mundo. A palavra de ordem de revelar os Brasis espelha-se nos 19 títulos que integram a seleção da mostra competitiva brasileira. São dez filmes de longa e média-metragem, mais nove curtas. Entre eles Meninas, de Sandra Werneck, diretora de Cazuza, um filme grande (para os padrões brasileiros), com quase 4 milhões de espectadores, e que virou um dos maiores êxitos de bilheteria do cinema brasileiro desde a retomada da produção, em meados dos anos 1990. Sandra mudou. Quis voltar ao documentário, gênero no qual ganhou projeção com Guerra dos Meninos, e com um filme pequeno. Fez Meninas, sobre adolescentes grávidas. A diretora selecionou casos exemplares e descobriu que essas garotas vêm de famílias disfuncionais e apresentam padrões de comportamento e histórico familiar. Para a diretora, as meninas e seus filhos lançados ao mundo formam um bloco que vai levar à guerra dos meninos. A consciência social do Brasil passa por esses filmes. Kiko Goifman, documentarista que se projeta no próprio trabalho e faz sempre pesquisa de linguagem, discute um caso de massacre na Baixada Fluminense em Atos dos Homens. Evaldo Mocarzel, em À Margem do Concreto, e Toni Venturi, em Dia de Festa, tratam de diferentes aspectos da luta dos sem-teto, abordando o tema polêmico das ocupações urbanas. Deus e o Diabo em Cima da Muralha, de Tocha Alves e Daniel Lieff, reabre a vertente do Carandiru e mostra que o tema ainda não se esgotou. Flávio Frederico volta-se, em Caparaó, para a primeira tentativa de luta armada contra o regime militar, nos anos 1960. O benzedor Aparecido Galdino, que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional pela ditadura, é o personagem central de O Profeta das Águas, de Leopoldo Nunes. E existem os documentários que contemplam as artes - Dona Helena, de Dainara Tioffoli, sobre a tocadora de viola Helena Meirelles, que morreu no ano passado; Herbert de Perto, de Roberto Berliner e Pedro Bronz, sobre o músico Herbert Viana; Diário de Naná, de Paschoal Samora, que documenta uma viagem do percussionista Naná Vasconcelos pelo Recôncavo Baiano; e Pixote in Memoriam, de Felipe Briso e Gilberto Topczewski, sobre Fernando Ramos da Silva, que interpretou Pixote, no clássico de Hector Babenco,. A mesma diversidade anima os curtas, com destaque para três - De Glauber para Jirges, de André Ristum, que se baseia na amizade (e na correspondência) entre o pai do diretor e o lendário profeta do Cinema Novo; Dormentes, que traz o cinema poético e experimental de Joel Pizzini; e o fortíssimo Rap, o Canto da Ceilândia, de Adireley Queros, sobre os músicos da periferia brasilense. Festival É Tudo Verdade. MIS. Av. Europa, 158, 3062-197. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. CineSesc. R Augusta, 2.075, 3082-0213. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, 3091-3364. Galeria Olido. Av. São João, 473, 3331-7703. Itaú Cultural. Av Paulista, 149, 2168-1777. A programação completa pode ser vista no site www.etudoverdade.com.br