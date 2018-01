Documentário sobre Sérgio Vieira de Mello concorre a prêmio

O documentário Sérgio, sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e os filmes Avatar, Invictus e Up - Altas Aventuras são os destaques da lista dos indicados à premiação anual do Sindicato de Produtores dos Estados Unidos (PGA, na sigla em inglês).

Em comunicado, a associação divulgou nesta quarta, 6, os filmes que disputarão o prêmio Darryl F. Zanuck para o Produtor do Ano. O vencedor será anunciado na 21ª premiação anual do PGA, marcada para o próximo dia 24 em Los Angeles.

Os produtores do filme que conta a história de Vieira de Mello, morto em um atentado contra a sede da ONU em Bagdá ocorrido em agosto de 2003, concorrem na categoria de produtor do ano em documentário junto com Burma VJ, The Cove e Soundtrack for a Revolution.

Na categoria de produtor do ano em filmes, os candidatos não são de cinco produções, mas dez, seguindo o adotado para a disputa do Oscar de Melhor Filme neste ano. A lista inclui pela primeira vez um longa-metragem de animação, Up - Altas Aventuras.

Os indicados para o prêmio de produtor do ano em filmes são Avatar, Distrito 9, Educação, Guerra ao Terror, Bastardos Inglórios, Invictus, Precious, Jornada nas Estrelas, Up - Altas Aventuras, e Amor Sem Escalas.

A decisão de dobrar o número de candidatos permitiu a entrada de um grande número de filmes de ficção científica, como Avatar, Distrito 9 e Jornada nas Estrelas.

Nas produções de formato longo para televisão, que inclui filmes e minisséries, os indicados são Georgia O'Keeffe, Grey Gardens, Little Dorrit, Prayers for Bobby, The Prisoner e Taking Chance.