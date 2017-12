Documentário sobre Sebastião Salgado é pré-indicado ao Oscar

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 2, que 15 documentários foram pré-selecionados para votação na 87ª edição do Oscar. Originalmente, 134 filmes tinham sido submetidos na categoria. O Sal da Terra, documentário de Juliano Ribeiro Salgado e Win Wenders, sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, está entre os selecionados.

A listagem foi escolhida pelo júri da categoria em uma votação preliminar. Os cinco indicados oficias serão conhecidos no dia 15 de janeiro de 2015. A cerimônia de entrega do Oscar ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2015, em Hollywood. O evento será transmitido ao vivo em mais de 225 países do mundo inteiro.

Veja a lista dos documentários selecionados:

Art and Craft

The Case against 8

Citizen Koch

CitizenFour

Finding Vivian Maier

The Internet’s Own Boy

Jodorowsky’s Dune

Keep On Keepin’ On

The Kill Team

Last Days in Vietnam

Life Itself

The Overnighters

The Salt of the Earth (O Sal da Terra)

Tales of the Grim Sleeper

Virunga