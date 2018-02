Documentário sobre os 20 anos de carreira do Pearl Jam ganha trailer

SÃO PAULO - A história do Pearl Jam, um dos maiores grupos de rock da atualidade e pioneiro do grunge no início da década de 90, será tema de um documentário dirigido por Cameron Crowe.

Pearl Jam Twenty (Pearl Jam Vinte, em tradução para o português) relembra os vinte anos de carreira da banda, que já vendeu mais de 60 milhões de discos em todo o mundo.

O primeiro trabalho de estúdio do Pearl Jam não catapultou a banda ao estrelato imediatamente, mas contém alguns de seus maiores clássicos. Fazem parte de Ten (1991) canções como "Even Flow", "Alive", "Jeremy" e "Black".

No ano seguinte, o álbum foi escalando as paradas gradualmente e tornou-se um grande sucesso comercial.

Após Ten, os roqueiros lançaram mais oito discos, a maioria deles bem-sucedida tanto em vendas quanto crítica.

Confira abaixo o primeiro trailer do documentário:

Pearl Jam Twenty from Pearl Jam on Vimeo.