Documentário sobre Michael Jackson estreia sob críticas de fãs

O filme será exibido em première para um grupo exclusivo de 15 cidades do mundo, entre as quais o Rio de Janeiro, e segue para 19 mil cinemas a partir de quarta-feira, 28.

Durante as únicas duas semanas em que ficará em cartaz, os estúdios Columbia Pictures esperam arrecadar US$ 600 milhões, o que transformaria o documentário na quarta maior bilheteira do ano até o momento.

Só "Transformers - A Vingança dos Derrotados", "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" e "A Era do Gelo 3" superaram até agora essa bilheteria em 2009.

"Havia esse desejo de voltar a visitar Michael, uma experiência a mais com ele", disse à revista Rolling Stone o diretor do filme, Kenny Ortega, que também era o coreógrafo dos shows que Michael preparava em Londres antes de morrer.

"This is it" é fruto da edição de 120 horas de gravação dos preparativos dos 50 shows previstos para o verão europeu e, de acordo com Ortega, o resultado em tela é "poderoso, comovente, entretido e grandioso".

Uma avaliação que coincide com a crítica positiva da Rolling Stone, revista que teve acesso a algumas cenas do filme e que qualificou o que viu de "impressionante".

As imagens mostram o que o "rei do pop" buscava para marcar sua reaparição no palco, que incluía a tela de cristal líquido em três dimensões, a maior do mundo, e um sem-fim de dançarinos, acrobacias, um coro de crianças e pelo menos dez vídeos originais.

"Espero que eles (o público) tirem o que eu tirei disso, uma maravilhosa última experiência com Michael que é como nenhuma outra", afirmou Ortega.

"This is not it"

Um grupo de fãs do cantor, porém, que assegura ter estado perto do ídolo em seus últimos dias, criou uma campanha na internet para mostrar seu mal-estar com a forma com que o legado de Michael está sendo tratado.

O site "This is not it" acusa as pessoas que tinham interesses no retorno do artista de serem os responsáveis indiretos por sua morte.

"Foi desumano. Michael Jackson precisava de ajuda, mas eles estavam ocupados demais saboreando os lucros que a turnê teria gerado", afirma o site, antes de dizer que o coração do artista parou "perante a incrível pressão pela que passou".

Para os idealizadores dessa plataforma contrária ao filme, Michael Jackson foi vítima de "anos de maus-tratos, calúnias e de uma imprensa má".

"This is it" foi, como denunciam, "uma tentativa de limpar sua própria consciência". Para esses fãs, o filme divulga "mentiras para esconder a responsabilidade" dos organizadores dos shows.

Entre as críticas sobre o que o filme não mostrará, o site "This is not it" destaca que Michael pesava 49 quilos, precisava de ajuda para comer e subir escadas, era obrigado a cancelar ensaios e era mantido à base de remédios durante o dia e a noite.

Brasil

No Brasil, já foram vendidos mais de 34 mil bilhetes e, embora não haja um balanço mais recente, ainda ontem era possível encontrar ingressos no site http://www.thisisitofilme.com.br/

Orianthi Panagaris, guitarrista de Michael, falou ao Jornal da Tarde na semana passada sobre o clima nas gravações. "Quando (Michael) chegou para trabalhar, estava cheio de energia. Ele queria garantir que tudo ficasse perfeito. Era um artista incrível."

This Is It (EUA, 2009). Dir: Kenny Ortega. Première para convidados. Hoje, às 23h. Em cartaz, por duas semanas, a partir de amanhã.