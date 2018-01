Documentário sobre crise nos EUA abre Festival de Sundance

"The Queen of Versailles" acompanha os bilionários emergentes Jackie e David Siegel, que à primeira vista podem parecer alheios às dificuldades econômicas de muitos norte-americanos.

O documentário começa com o casal construindo a casa dos seus sonhos: uma mansão de mais de 8.000 metros quadrados, batizada de "Versalhes", como o palácio francês.

Mas a história, disse a diretora Lauren Greenfield à Reuters, acabou por evocar muitas das lições aprendidas por pessoas que perderam suas casas e empregos devido à crise.

"O sonho americano sempre foi essa ideia da casa própria", disse ela. No filme, o casal Siegel precisa "redimensionar e lidar com a situação" e acaba descobrindo o que é importante de verdade, afirmou a diretora.

"Versailles" é um dos vários filmes na programação de Sundance que mostram os norte-americanos enfrentando problemas e desilusões por causa da crise econômica.

"Não é segredo que os tempos são escuros e tristes", disse a jornalistas nesta quinta-feira Robert Redford, cujo Instituto Sundance promove o festival.

Ao todo, mais de 100 filmes de ficção e documentários serão exibidos durante dez dias no festival que acontece na estação de esqui de Park City, em Utah.

As outras sessões de abertura do evento incluem duas ficções, "Hello I Must Be Going", estrelada por Melanie Lynskey como uma desmoralizada divorciada de 35 anos que volta a morar com os pais, e "Wish You Were Here", filme australiano em que Joel Edgerton interpreta um homem que se apega a uma família estilhaçada.

"Searching For Sugar Man", que concorre na seleção mundial de documentários, completa a noite de abertura. Esse é um dos muitos filmes focados em músicos, e mostra dois fãs tentando desvendar o mistério sobre o que levou um potencial ícone do rock da década de 1970 decair para a obscuridade.